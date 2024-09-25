Подмосковные спортсмены завоевали семь наград на Специальной Олимпиаде по адаптивным видам спорта

Подмосковные спортсмены завоевали семь наград на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по адаптивным видам спорта — золотую, четыре серебряных и две бронзовых медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Золото» в соревнованиях по волейболу завоевали спортсмены Удельнинской школы-интерната Раменского округа, команду представляли Александр Блохин, Степан Бунеску, Сергей Зверев, Максим Зорин, Михаил Рудаков, Максим Статкевич, Вячеслав Травинский и Николай Чевтаев. Их тренировали Антон Пономарев и Максим Соловьев. Еще шесть медалей завоевали бадминтонисты ФСКИ «Равные возможности» из Серпухова и СШАВС «Спартанец» из Щелково. Отметим, что соревнования прошли в Махачкале, в них принимали участие спортсмены из 13 регионов России. Олимпиаду проводили пяти в видах спорта: бадминтон, юнифайд-бадминтон, волейбол, юнифайд-волейбол и дзюдо.

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