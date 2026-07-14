Юрист рассказал, в каких случаях перевод с карты может вызвать вопросы

Перевод денег на личную банковскую карту сам по себе не является нарушением закона. Однако в некоторых ситуациях такие операции могут привлечь внимание контролирующих органов. Об этом агентству « Прайм » рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, вопросы могут возникнуть, если выяснится, что получатель перевода связан с экстремистской или террористической деятельностью. В такой ситуации отправителю может потребоваться подтвердить законную цель платежа, предоставив, например, чек, документы о покупке или другие доказательства.

Отдельное внимание контролирующие органы уделяют переводам, связанным с трудовыми отношениями. Если работодатель перечисляет сотруднику часть зарплаты со своей личной банковской карты, а не со счета организации, это может быть расценено как попытка скрыть реальные выплаты. В случае подтверждения такого факта работодателю могут доначислить НДФЛ, страховые взносы, а также начислить пени и штрафы.

Кроме того, налоговые органы проверяют переводы на личные карты, если есть признаки ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Для этого анализируются регулярность поступлений, движение денежных средств и назначение платежей.

Хаминский рекомендует оплачивать товары и услуги через официальные каналы, а все получаемые доходы оформлять в соответствии с требованиями законодательства. По его словам, это поможет избежать лишних вопросов со стороны государственных органов.

Эксперт также советует сохранять переписку с продавцом, чеки, квитанции и другие подтверждения перевода. Даже при обычной сделке между частными лицами такие документы могут пригодиться, если у банка или налоговых органов возникнут вопросы о назначении платежа.

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