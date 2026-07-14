«Ботафого» снизил цену на интересующего «Зенит» футболиста

Если до начала мундиаля, «Ботафого» планировал выручить за футболиста примерно €40 млн, то теперь готов продать его за €30 млн. Бразилия выбыла в 1/8 финала, уступив Норвегии (1:2), а Данило никак себя не проявил на турнире. Полузащитник получил принял участие в четырех матчах, но в общей сложности получил лишь 43 минуты игрового времени.

Снижение цены может активизировать угаснувший было интерес «Зенита» к футболисту. Впрочем, петербуржцам сложно будет выиграть борьбу за Данило. По данным портала Transfermarkt, за футболистом выстроилась очередь из «Галатасарая», «Атлетико», «Аталанты», «Милана», «Ньюкасла», «Фулхэма» и «Байера».

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов назвал слабое место петербургского «Зенита».