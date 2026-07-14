«Ботафого» снизил цену на интересующего «Зенит» футболиста
Globo: «Ботафого» снизил цену на интересующего «Зенит» Данило до 30 млн евро
Фото: [ФК «Ботафого»]
Бразильский футбольный клуб «Ботафого» решил снизить цену на полузащитника Данило после неудачной игры национальной сборной на чемпионате мира, пишет Globo.
Если до начала мундиаля, «Ботафого» планировал выручить за футболиста примерно €40 млн, то теперь готов продать его за €30 млн. Бразилия выбыла в 1/8 финала, уступив Норвегии (1:2), а Данило никак себя не проявил на турнире. Полузащитник получил принял участие в четырех матчах, но в общей сложности получил лишь 43 минуты игрового времени.
Снижение цены может активизировать угаснувший было интерес «Зенита» к футболисту. Впрочем, петербуржцам сложно будет выиграть борьбу за Данило. По данным портала Transfermarkt, за футболистом выстроилась очередь из «Галатасарая», «Атлетико», «Аталанты», «Милана», «Ньюкасла», «Фулхэма» и «Байера».
Ранее известный комментатор Геннадий Орлов назвал слабое место петербургского «Зенита».