Ларионов отказался комментировать разрыв контракта с канадским форвардом

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после первого матча плей-офф с ЦСКА (2:3 ОТ) ответил на вопрос о нападающем Брендане Лайпсике, который покинул команду перед Кубком Гагарина.

«Мы сейчас не говорим о том, что произошло. Мы говорим только о плей-офф, о тех ребятах, которые играют», — сказал Ларионов.

31-летний Лайпсик поиграл за несколько клубов НХЛ, а в 2020 году принял решение попробовать свои силы в КХЛ. В 2024 году он получил российское гражданство. В России канадский форвард поиграл за ЦСКА, «Металлург», «Автомобилист» и «Сибирь», а в ноябре решил вернуться в СКА, за который выступал два года назад.

В нынешнем сезоне на счету Лайпсика было 16 (10+6) очков в 31 матче.

По данным «Матч ТВ», хоккеист сам попросил руководство СКА о расторжении контракта из-за проблем в семье.

