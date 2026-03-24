У Ларионова возникли вопросы к судейству после первого матча с ЦСКА

Матч завершился победой московской команды со счетом 3:2. Основное время встречи завершилось вничью, а решающую шайбу Никита Нестеров забросил на седьмой минуте второго овертайма. В овертайме игроки СКА удалялись трижды, игрок ЦСКА был наказан малым штрафом один раз.

«Это можно трактовать по-разному. Не хочется начинать серию с жалоб, оправданий и разговоров о судействе. Конечно, при большом игровом времени к любому хоккеисту приходит усталость, и это влияет. В плей-офф ты ожидаешь более жесткого подхода к серьезным нарушениям. Я не буду оценивать работу арбитров», — сказал Игорь Ларионов.

Главный тренер СКА пояснил, что у него остались вопросы к судейству, но он не хочет обсуждать их на пресс-конференции, а направит подборку спорных моментов главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову.

Ранее в КХЛ разъяснили повторную отмену гола в матче «Ак Барс» — «Трактор»