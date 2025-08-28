Ларионов запретил в СКА слова «нагрузки» и «усталость»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что предсезонные нагрузки не могут быть оправданием для поражения от «Автомобилиста» на Кубке Николая Пучкова.

«У нас запрещено говорить про нагрузки, летний хоккей и усталость. Нет такого понятия в современном профессиональном спорте. Мы играем так, как мы должны играть в течение сезона», — подчеркнул Ларионов.

Также он отметил, что не следует делать далекоидущих выводов после двух матчей предсезонки. Специалист считает, что игроки еще не прочувствовали сильные и слабые стороны друг друга.

На Кубке Николая Пучкова СКА занял третье, последнее место. Армейцы проиграли «Автомобилисту» со счетом 0:1, а ранее уступили в овертайме «Ак Барсу» — 2:3. Победителем турнира стал «Автомобилист».

