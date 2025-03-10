Лариса Долина обратилась за медицинской помощью из-за травмы плеча

По информации источника, повреждение артистка получила из-за чрезмерной нагрузки на фоне плотного рабочего графика. Отмечается, что 69-летняя певица сама решилась на визит к врачу, так как испытывала сильные боли и практически не могла шевелить рукой.

После медицинского обследования врачи диагностировали у Долиной повреждение сухожилия. Специалисты порекомендовали артистке снизить физическую нагрузку и избегать подъема тяжестей на время восстановления. Также после периода реабилитации ей предстоит пройти специальный курс лечебной физкультуры (ЛФК).

Несмотря на рекомендации врачей, Долина не собирается отказываться от своих активных гастролей по России и планирует продолжать выступления.

Накануне телеграм-канал Baza раскрыл схему мошенничества, в которую попала Долина. Певицу обманули почти на 200 млн руб. Аферисты начали «вести» ее еще в апреле 2024 года, представившись сотрудниками Московского государственного института культуры (МГИК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Ранее издание The New York Post (NYT) сообщило, что покончившая с собой звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах многие годы страдала от жутких болей.