Покончившая с собой звезда «Спасателей Малибу» многие годы страдала от жутких болей

Актриса Памела Бах, прославившаяся после съемок в сериале «Спасатели Малибу», много лет испытывала невыносимые боли, сообщил New York Post.

По данным издания, информацией поделился друг звезды Терри Ахерн. Он рассказал, что в 2003 году актриса попала в ДТП. Вместе с бывшим мужем она ехала на мотоцикле. По мнению друга, супруг не справился с управлением. Транспортное средство врезалось в бордюр.

«Памела сломала себе шею и спину, после чего была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске», — рассказал Терри Ахерн.

По словам друга, с возрастом боль стала усиливаться, а общее состояние актрисы ухудшаться. Звезда «Спасателей Малибу» испытывала дискомфорт из-за артрита. О том, что актриса испытывала невыносимую боль, также рассказала ее подруга.

The Post сообщил, что судмедэксперт Лос-Анджелеса по завершению вскрытия официально подтвердил версию сотрудников правоохранительных органов о самоубийстве. Терри Ахерн в интервью People рассказал, что никогда не слышал от актрисы слов о самоубийстве. Он назвал свою погибшую подругу последним человеком, кто из его знакомых мог бы поступить таким образом.

По данным издания, Терри Ахерн работал представителем актрисы с 2012 по 2023 год.

Ранее сообщалось, что звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах на 62-м году жизни покончила с собой.