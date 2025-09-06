Лариса Долина призналась, что причиной ее стройности является лимон

В эфире программы «Секрет на миллион» российская певица Лариса Долина поделилась, какой продукт для нее является самым важным в рационе. По ее словам, это лимон.

Певица подчеркнула, что ее вес составляет 56,5 килограмма. Она достигла такой формы благодаря систематической работе над собой, а не из-за генетической предрасположенности.

Долина призналась, что склонна к полноте, поэтому придерживается строгого режима питания. Последний прием пищи у нее в два часа дня.

«Главный продукт в моей жизни — лимон. Каждое утро на протяжении уже многих лет пью натощак горячую воду с огромным количеством лимонного сока», — заявила Долина на телеканале НТВ.

Она утверждает, что этот продукт способствует поддержанию стройности.

