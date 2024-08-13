Лариса Долина снова чуть не стала жертвой мошенников

Певица Лариса Долина снова чуть не стала жертвой мошенничества. В этот раз злоумышленники позарились на квартиру артистки в Москве, сообщает портал Regions со ссылкой на менеджера звезды Сергея Пудовкина.

По его словам, вероятно, что это те же аферисты, которые в прошлом месяце пытались взять на имя Долиной кредит на пятьдесят миллионов рублей, заложив ее дом в Подмосковье. В этот раз злоумышленники попытались продать столичную квартиру артистки за 112 миллионов рублей.

«В настоящее время этим делом занимаются правоохранительные органы. Выясняются личности тех, кто пытался провернуть такую преступную схему», — рассказал Пудовкин.

Он отметил, что у аферистов имеются личные данные певицы — они заполучили видеозапись, на которой Долина показывает свой паспорт, и начали действовать.

Звездный юрист Дмитрий Кваша подчеркнул, что продать имущество артистки мошенники в любом случае не смогли бы, так как в удаленном формате такие сделки не проводятся. Для их заключения требуется личная встреча с владельцем недвижимости или его доверенным лицом, у которого имеется нотариальная доверенность.

«Если у мошенника на руках ваши паспортные данные, документы на имущество и другие официальные бумажки, это еще не означает, что он сможет спокойно реализовать ваш дом или квартиру», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались проникнуть в квартиру певицы в элитном ЖК в Хамовниках, однако их остановили охранники. Посетители заявили, что купили квартиру, а артистка должна была из нее съехать. На место вызвали правоохранителей.