Лариса Долина въехала в новый ЖК после бегства разыскиваемого Интерполом бизнесмена

Элитная недвижимость Ларисы Долиной раскрыла неожиданные детали: в новой квартире певицы до недавнего времени был прописан фигурант международного розыска. Речь идет об Игоре Райхельсоне, который обвиняется в хищении более 5 млрд рублей у гиганта титановой отрасли. Сама артистка лишилась старого жилья в Хамовниках после решения Верховного суда и теперь обустраивается в новых стенах, оформленных на наследницу. Об этом пишет «ФедералПресс» , ссылаясь на ряд источников.

Лариса Долина стала обладательницей квартиры в престижном жилом комплексе Москвы, однако история этого объекта оказалась окутана скандальным прошлым. Согласно информации Telegram-канала Shot, до появления здесь звезды на жилплощади был зарегистрирован беглый предприниматель Игорь Райхельсон, который ныне скрывается от правосудия и числится в международном розыске.

Этот мужчина — не просто бывший пианист, а бывший совладелец компании Interlink Metals and Chemicals S.A, работавшей на рынке цветных металлов. Именно этот бизнес привел его на скамью подсудимых заочно: правоохранители инкриминируют Райхельсону хищение средств у корпорации «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в стране производителя титана. Сумма ущерба оценивается в колоссальные 5,1 млрд рублей.

Долгое время коммерсант сохранял регистрацию в столичной элитке, но в 2025 году родственник фактического хозяина квартиры решил положить этому конец. В иске указывалось, что фигурант давно не проживает по адресу и к тому же перестал оплачивать коммунальные счета. Суд принял сторону истца и выписал недобросовестного жильца, сообщает Lenta.ru.

Пока юристы разбирались с пропиской беглого бизнесмена, сама Долина переживала собственные жилищные баталии. В 2024 году артистка продала апартаменты в Хамовниках за 112 млн рублей, заявив о действиях мошенников. Фемида сначала вернула недвижимость певице, однако в декабре 2025-го Верховный суд отменил это решение, окончательно закрепив права на квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

В итоге осенью того же года Долина приобрела новое жилье площадью 242 квадратных метра. По данным Shot, сделка была оформлена не на саму исполнительницу, а на ее дочь Ангелину, что подтверждает информацию о семейном переезде артистки.