От канистры до холодильника: как собраться в поездку на машине через всю Россию

Трансконтинентальный автопробег Выборг — Владивосток — испытание не для слабонервных. Главный редактор Авто Mail Анна Левина, только что преодолевшая этот маршрут, рассказала, что действительно должно лежать в багажнике, чтобы сотни километров не превратились в кошмар. В списке — не только стандартный набор ремонтных инструментов, но и неочевидные вещи, которые спасают в тайге и ночных степях.

Подготовка к дальней поездке — это искусство, где каждая забытая вещь аукается за тысячи километров от цивилизации. Анна Левина, возглавляющая Авто Mail, лично убедилась в этом на собственном опыте, вернувшись из автопробега через всю страну. Ее главный совет парадоксально прост: берите с собой все, что влезет.

Первое, на чем акцентирует внимание эксперт, — топливная независимость. В багажнике обязаны лежать как минимум две канистры с бензином. Однако настоящим спасательным кругом оказалось полноценное запасное колесо. В штатном оснащении Hongqi HS5 была только «докатка», но команда предусмотрительно закинула в салон обычную покрышку. И не зря: в Красноярском крае шина была пробита, но замена заняла считаные минуты. Позже в Иркутске нашли новую резину, перебортировали ее, и полноценная «запаска» снова отправилась в путь. Левина предупреждает: при первой же возможности после прокола не стоит экономить время и деньги на восстановлении резервного колеса — оно еще не раз выручит в дороге.

Помимо железа, важен и бытовой комфорт. Тайга не балует придорожными кафе, поэтому автомобильный холодильник, работающий от прикуривателя, — вещь первой необходимости. В списке обязательных предметов также значатся:

Плед и подушка для отдыха на ходу.

Маска для сна и термальная вода.

Аптечка с минимальным набором медикаментов.

Зарядные кабели для всех гаджетов.

Средство для очистки стекол от мошек и несколько сухих тряпок.

Влажные салфетки, сменная одежда, обувь и теплая куртка (даже летом ночи бывают холодными).

Зонт, фонарик и солнцезащитные очки.

Анна Левина резюмирует: подготовка к марафону делится на две части — технические проверки до выезда и грамотная укладка багажника. Объем последнего диктует логику сборов, но перестраховаться лучше всегда. Единственное, что не стоит оставлять на потом, — это восстановление «запаски» и наличие топлива. В остальном же, как выразилась главред, лучше взять лишнее, чем жалеть о забытом пледе где-нибудь в степи под утро.