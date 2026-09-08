«Врачи не могут найти причину болей»: Луис Сквиччиарини рассказал о состоянии Лерчек

33-летняя блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает бороться с тяжелым заболеванием. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. О болезни она узнала после рождения сына от своего возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Недавно Лерчек пожаловалась на сильные боли в нижней части спины и ногах, пишет VOICE.

Сквиччиарини опубликовал видео, в котором рассказал о состоянии Лерчек. По его словам, врачи не могут выявить причину ухудшения ее самочувствия. При этом Чекалина сдает анализы, делает рентген, КТ и МРТ.

На видео, которое опубликовал возлюбленный Лерчек, она выглядит похудевшей и бледной, но сохраняет оптимистичный настрой и благодарит всех за поддержку

«Я знаю, что вы переживаете и молитесь. Всем огромное спасибо! Я знаю, что все будет хорошо», — сказала Лерчек.

У блогерши есть трое детей от бывшего мужа Артема Чекалина. Они развелись два года назад после 12 лет брака. Экс-супруг Валерии сейчас отбывает срок в колонии за вывод крупной суммы за границу. По этой же статье ее приговорили к пяти годам условно, а также штрафу в ₽765 млн.

Ранее сообщалось, что прокуратура выступила против смягчения наказания в отношении Артема Чекалина.