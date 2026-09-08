Ученые назвали неожиданного врага мозга

Жир на животе, долгое время считавшийся лишь эстетической и метаболической проблемой, может быть ранним сигналом тревоги для мозга — ученые выявили прямую связь между абдоминальным ожирением в среднем возрасте и риском ухудшения памяти, внимания и других когнитивных функций. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

Международный журнал Frontiers in Nutrition опубликовал систематический обзор, в который вошли 96 исследований с 2000 года по май 2026-го. Ученые проанализировали данные о людях с разными показателями жира в области талии, соотношением талии к бедрам и другими маркерами абдоминального ожирения. Итог оказался тревожным: те, у кого были более выраженные отложения на животе, демонстрировали худшие результаты в когнитивных тестах и чаще сталкивались со снижением умственных способностей.

Авторы работы предполагают, что механизмов такого влияния может быть несколько. Избыток висцерального жира (того, что обволакивает внутренние органы) провоцирует хроническое воспаление, окислительный стресс, повышает инсулинорезистентность и нарушает работу митохондрий. Также страдает связь между кишечником и мозгом, которая играет ключевую роль в регуляции нейрохимических процессов. Все эти факторы в комплексе способны подтачивать нейронные сети изнутри.



Ранее стало известно, что ученые нашли препарат для укрепления костей и борьбы с ожирением.