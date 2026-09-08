Ремонт искусственных неровностей провели на дорогах в пяти округах Московской области

В Подмосковье в рамках работ по летнему содержанию дорог отремонтировали искусственные неровности в пяти округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в Люберцах, Шатуре, Сергиевом Посаде, Серпухове и Волоколамске.

Так, объекты отремонтировали на улице Чехова в пгт Красково, на улице Центральной в поселке Туголесский Бор, на улице Лесной в поселке Мостовик, на дороге в селе Васильевское, на дорогах в поселке Большевик и у деревни Шишково.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.