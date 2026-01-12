Ларисе Долиной грозит штраф в полтора миллиона рублей за просрочку с квартирой

Скандал вокруг квартиры в элитных Хамовниках приобретает для певицы Ларисы Долиной не только репутационный, но и вполне ощутимый финансовый оборот. По мнению адвоката Александра Бенхина, каждый день промедления с исполнением решения суда может обходиться артистке в круглую сумму. Об этом сообщает NEWS.ru.

Эксперт поясняет, что покупательница Полина Лурье, выигравшая дело в Верховном суде, сейчас находится в очень сильной позиции. Она не только вправе требовать передачи недвижимости, но и имеет законную возможность не торопиться с ее принятием, накапливая финансовые претензии. Основанием для этого служит факт незаконного удержания имущества, из-за которого Лурье не может въехать в свою же квартиру. Ежедневные пени, согласно оценке Бенхина, могут достигать 50 тыс. рублей, что за месяц просрочки формирует долг в полтора миллиона.

По его словам, подобная стратегия со стороны покупательницы грозит Долиной существенными материальными потерями сверх уже проигранного судебного спора. Если Лурье решит действовать по этому сценарию, то последующие суды, как предупреждает адвокат, почти гарантированно встанут на ее сторону, взыскивая с певицы накопившиеся штрафы и компенсации за невозможность пользоваться жильем.

Юрист подчеркнул, что юридическая победа Полины Лурье теперь может быть конвертирована в значительную денежную компенсацию. Итог затянувшегося конфликта оказывается двояким: Долина теряет не только спорную квартиру, но и рискует заплатить серьезную сумму за каждый день, который отделяет решение Верховного Суда РФ от фактического освобождения помещения. Эта ситуация наглядно показывает, как просрочка исполнения судебного акта может превратиться в отдельную и очень затратную статью расходов.

