В подмосковном Подольске построят жилой дом «Новый Весенний»

Девелопер проекта — G3 Group | Джи Три Групп возводит жилой дом «Новый Весенний» в городском округе Подольск, на стройплощадке возобновлены активные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители ведут наружную кладку на 12-14 этажах, внутреннюю кладку на 2 и 4 этажах, заливку бетона, гидроизоляцию цокольного этажа.

На первом этаже дома разместят коммерческие помещения, на территории появятся детские площадки, наземная парковка по периметру. В доме будут представлены различные варианты планировок — от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Вблизи расположен лесопарк «Сосновый бор» и удобный выезд в Москву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.