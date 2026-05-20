В Московской области проведут ремонт более 90 участков дорог и 20 мостов к туристическим местам

В Подмосковье в новом ремонтном сезоне планируют отремонтировать более 90 участков региональных дорог и более 20 мостовых сооружений, ведущих к туристическим местам региона - к паркам, пляжам, заказникам, музеям, церквям, соборам и храмам, усадьбам и кремлям, работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ежегодно обновляя дороги и мосты к достопримечательностям Подмосковья, мы создаем двойную пользу: жители получают комфортные пути для ежедневных поездок, а туристы — легкий доступ к историческим и природным жемчужинам региона», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, дорожники обновят порядка 340 км покрытия на 87 участках дорог, капитально отремонтируют 23 моста и четыре дороги, который ведут к популярным местам притяжения. Так, например, специалисты Мосавтодора уже обновили 6,3 км покрытия на трех региональных дорогах. Среди них - участок Осташковского шоссе в Мытищах между поселком Жостово и остановкой «Жостовский перекресток», ведущий к музею Жостовской фабрики декоративной росписи, музею народных промыслов «Жостовские подносы» и храму Покрова Пресвятой Богородицы.

Кроме того, в Зарайске капитально ремонтируют мост через реку Осетрик длиной 55 метров, который находится близко к историческому центру, где расположен Зарайский Кремль, в Коломне - отремонтируют Митяевский наплавной мост (80 метров), который обеспечивает проезд жителей к историческому центру Коломны и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.