400 школьников из Московской области стали участниками слета «Школа безопасности» и лагеря «Юный спасатель»
Фото: [Министерство образования Московской области]
19 мая в городском округе Луховицы стартовал Московский областной слет‐соревнование Всероссийского детско‐юношеского общественного движения «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.
В мероприятии приняли участие 400 школьников. Они объединились в 39 команд из 25 муниципальных образований Московской области. Среди представленных территорий — Балашиха, Домодедово, Королев, Красногорск, Люберцы и другие округа.
Мероприятие проводится ежегодно и уже стало доброй традицией: оно собирает сотни юных жителей Подмосковья, которые хотят проверить свои силы, научиться работать в команде и отработать навыки принятия решений в непростых ситуациях. Программа слета насыщена разнообразными испытаниями, требующими от участников не только физической выносливости, но и практических знаний, собранности, взаимовыручки.
Соревнования разделены на 2 возрастные группы — 13–14 лет и 15–17 лет. Победители регионального этапа получат почетное право представлять Московскую область на состязаниях Центрального федерального округа, которые пройдут в Смоленской области.
