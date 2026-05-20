Жители Подмосковья подали свыше 800 онлайн-заявок на согласование границ смежных земельных участков

С начала года жители Подмосковья активно пользуются электронной услугой по согласованию границ смежных земельных участков: количество онлайн‐заявок превысило 800. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить доступ к услуге «Согласование границ смежных земельных участков» можно на региональном портале госуслуг в разделе «Земля» → «Оформление и регистрация».

Воспользоваться сервисом вправе собственники земельных участков, которым необходимо провести кадастровые работы по межеванию и получить официальный документ о согласовании границ. Услуга особенно актуальна в ситуациях, когда участок граничит с территориями, находящимися в муниципальной собственности, либо с землями, где государственная собственность не разграничена.

Чтобы подать заявление, пользователю достаточно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы в электронном виде.

