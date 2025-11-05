Лазарет «Динамо» пополнился полузащитником Глебовым

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет за бело-голубых до конца календарного года, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Футболист получил повреждение в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином». Глебов пополнил и без того обширный лазарет «Динамо». В настоящее время в нем находятся голкипер Андрей Лунев, защитники Милан Майсторович и Бахтиер Зайнутдинов, полузащитники Луис Чавес, Антон Миранчук и Денис Макаров, нападающий Артур Гомес. Совсем недавно вернулись в строй после травм форварды Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

Данил Глебов перешел в московское «Динамо» из «Ростова» в феврале 2025 года за €8 млн. В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел 17 матчей за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, отметившись одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что лучшим игроком октября в РПЛ признан нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев.