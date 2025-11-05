РПЛ назвала лучшего футболиста октября
Нападающий «Локомотива» Воробьев признан лучшим футболистом октября в РПЛ
Фото: [РПЛ]
Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования на звание лучшего футболиста октября.
Игроком месяца стал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Победу футболисту обеспечили эксперты: трое из пяти проголосовали за Воробьева. У комментаторов «Матч ТВ» мнения разделились: за форварда «Локо» проголосовали двое, столько же отдали свой голос вратарю «Балтики» Максиму Бориско.
А вот в зрительском голосовании Воробьев занял только четвертое место, пропустив вперед голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, своего одноклубника Алексея Батракова и Бориско. Также среди кандидатов на награду был нападающий «Динамо» Иван Сергеев.
В июле-августе лучшим футболистом был признан Батраков, в сентябре — полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.
