РПЛ назвала лучшего футболиста октября

Игроком месяца стал нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев. Победу футболисту обеспечили эксперты: трое из пяти проголосовали за Воробьева. У комментаторов «Матч ТВ» мнения разделились: за форварда «Локо» проголосовали двое, столько же отдали свой голос вратарю «Балтики» Максиму Бориско.

А вот в зрительском голосовании Воробьев занял только четвертое место, пропустив вперед голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, своего одноклубника Алексея Батракова и Бориско. Также среди кандидатов на награду был нападающий «Динамо» Иван Сергеев.

В июле-августе лучшим футболистом был признан Батраков, в сентябре — полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам центрального матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».