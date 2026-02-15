Лед и музыка: Театральный каток в Химках собрал 15 тысяч гостей за сезон

Театральный каток в Химках уверенно подтверждает статус излюбленного места зимнего отдыха горожан. С начала сезона ледовую площадку посетили уже 15 тысяч человек, и цифра продолжает расти. Секрет популярности прост: огромная площадь, бесплатный вход и атмосфера настоящего зимнего праздника.

Площадь катка превышает 2 тысячи квадратных метров, что позволяет одновременно кататься до 150 человек. При этом давки не возникает — места хватает всем: и тем, кто только учится держать равновесие, и опытным фигуристам, оттачивающим пируэты. Вход на каток абсолютно бесплатный, а для удобства гостей работают теплые раздевалки, где можно переодеться и оставить вещи.

Инфраструктура катка продумана до мелочей. На площадке функционирует прокат спортивного инвентаря, услуги заточки коньков, камеры хранения и поддерживающие стойки для юных фигуристов, которые делают первые шаги на льду. Для желающих улучшить технику работают инструкторы, готовые помочь как новичкам, так и продвинутым спортсменам.

Особую атмосферу создает музыкальное сопровождение — на катке постоянно звучат веселые песни, превращая катание в настоящий праздник. Рядом работает кофейня, где после активного отдыха можно согреться горячим напитком и перекусить. Актуальное расписание сеансов и технических перерывов, а также возможность регистрации на катание размещены на официальном сайте sport.mosreg.ru.

Театральный каток регулярно становится площадкой для ярких мероприятий. Например, в минувший выходной здесь прошел бесплатный мастер-класс по фигурному катанию для детей. Участники разного уровня — от тех, кто впервые встал на лед, до юных спортсменов, совершенствующих технику, — освоили базовые элементы и продуктивно провели время. Зимняя сказка продолжается: лед ждет новых гостей.

Ранее сообщалось, что Масленица в Химках начнется с яркого концерта «Блины-оладушки!».