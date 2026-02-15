Блины и песни: Масленица в Химках начнется с концерта «Блины-оладушки!»

В Химках начинается подготовка к одному из самых любимых народных праздников — Масленице. Уже на следующей неделе в округе стартуют массовые гулянья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из главных площадок станет Дом культуры «Контакт», где 17 февраля в 17:00 мск пройдет концертная программа «Блины-оладушки!».

Перед зрителями выступит хор русской народной песни «Сударушки». В программе — фольклорные мелодии, живое исполнение и атмосфера настоящего народного веселья. Двери ДК открыты для всех желающих по адресу: Молодежная улица, дом 20. Вход свободный.

Масленица — это не только блины и радость, но и возможность прикоснуться к традициям, провести время с семьей, вспомнить истоки. Такие мероприятия делают культурную жизнь округа ярче, объединяют людей и помогают передавать духовные ценности новым поколениям.

Директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, подчеркнула необходимость сохранения народных традиций.

«Для нас важно, чтобы традиционные праздники оставались живыми и понятными, чтобы культура продолжала радовать и объединять людей», — отметила она.

Проект реализуется в рамках программы «Культура малой Родины». Ее задача — духовное, нравственное и культурное развитие народов России.

Дом культуры «Контакт» выбран площадкой неслучайно. Основанный в 1982 году, он давно перерос статус обычного клуба и стал настоящим центром творческой жизни Химок. Сегодня здесь занимаются десятки коллективов, бережно хранящих традиции и радующих зрителей новыми программами.

