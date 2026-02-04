Лед и скорость: в Красногорске состоится суперфинал чемпионата России по мотогонкам

Главное событие зимнего мотокросса в России пройдет в конце февраля в Подмосковье. Красногорск станет столицей ледового адреналина, приняв на стадионе «Зоркий» суперфинал чемпионата России по гонкам на льду 2026 года. Два дня, 21 и 22 февраля, зрителей ждет зрелищная борьба сильнейших спортсменов страны на заледеневшей трассе.

Мероприятие обещает собрать всех поклонников экстремального спорта. На ледяной овал выйдут лучшие гонщики национального первенства, чтобы в бескомпромиссных заездах выявить абсолютного чемпиона. Зрителей ждет не просто соревнование, а настоящее шоу, где сочетаются отточенная техника виражей, расчет тактики и чистая скорость.

Организаторы подготовили удобный формат для посещения. Гонки стартуют в субботу, 21 февраля, в 16:00, а в воскресенье, 22 февраля, начало запланировано на 13:00. Это позволит болельщикам спланировать выезд на выходные и полностью погрузиться в атмосферу соревнований.

Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте стадиона «Зоркий». Стоимость входного билета составляет 250 рублей. Для самых юных зрителей (дети до 7 лет) и пенсионеров организаторы предусмотрели бесплатный вход, что делает событие доступным для всей семьи. В дни проведения соревнований билеты также будут доступны в кассах стадиона.

Суперфинал в Красногорске станет кульминацией сезона, яркой точкой в календаре зимнего спорта. Это уникальная возможность вживую увидеть, как мощь мотоциклов и мастерство пилотов побеждают скользкий лед, создавая незабываемое зрелище для всех, кто ценит скорость, технику и волю к победе.