В подольском ЖК «Онегин» приступили к установке коммуникаций

В городском округе Подольск активно развивается новый жилой комплекс «Онегин». По информации Министерства жилищной политики Московской области, на строительной площадке в корпусах 1А и 1Б стартовали работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций.

В корпусе 1А специалисты сосредоточены на установке сетей отопления. В ближайшее время строители перейдут к чистовой отделке мест общего пользования.

В корпусе 1Б ведется монтаж систем водопровода и канализации. После завершения этих работ строители приступят к установке вентиляционных сетей, монтажу систем отопления и подключению пожарной сигнализации. Параллельно продвигаются работы в подземном паркинге: в ближайшее время здесь стартует этап электромонтажных работ.

Ввод жилого комплекса «Онегин» в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года. Новый квартал станет значимым элементом городской среды Подольска, предлагая жителям современное жилье с продуманной инфраструктурой и удобным расположением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность расселения ветхого и аварийного фонда.