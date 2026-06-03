4,2 тысячи школьников, 25 заданий и почти 4 часа: как в Красногорске прошел главный экзамен для девятиклассников

Основной период сдачи государственных экзаменов стартовал в России. В Красногорске во вторник, 2 июня, к испытаниям приступили девятиклассники. По информации, предоставленной начальником управления образования администрации муниципалитета Ольгой Кравец, в этот день математику сдали 4,2 тысячи школьников.

«(2 июня. — Прим. ред.) проводится первый экзамен для девятиклассников по математике – самый массовый, его сдают 4244 ребенка. Работают 19 пунктов проведения экзаменов в школах и 2 на дому для детей, которые по состоянию здоровья не могут прийти в пункты», — сообщила Ольга Кравец.

Как уточнила руководитель ведомства, экзамен начался в 10 утра. На выполнение всех заданий, пояснила она, выпускникам было отведено 3 часа 55 минут. Всего ребятам предстоит справиться с 25 номерами, сообщила Кравец. Из них 19 требуют лишь краткого ответа, тогда как оставшиеся шесть предполагают развернутое решение. Проходной минимум, по словам начальника управления образования, составляет 8 баллов.

Кроме того, Ольга Кравец рассказала об итогах первых экзаменов для одиннадцатиклассников, которые прошли днем ранее — 1 июня. По ее данным, историю выбрали 227 выпускников, литературу — 176, химию — 220.

Все три испытания, отметила собеседница, прошли без сбоев, в штатном режиме. Нарушений, по информации управления образования, зафиксировано не было, никто из участников не был удален. Шесть человек, добавила Кравец, завершили написание досрочно по медицинским показаниям.