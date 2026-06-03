В трех округах западного Подмосковья пресекли нарушения природоохранного законодательства

В трех округах Подмосковья пресекли нарушения природоохранного законодательства. Министерство экологии и природопользования Московской области вынесло постановления о назначении административного наказания по фактам нарушения правил обращения с отходами, нарушителей задержали сотрудники полиции.

«Два нарушения зафиксированы в поселке Дорохово Рузского округа. Здесь зафиксирован незаконный сброс сточных вод на почву из частного домовладения,», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Там также задержали мужчину, который перевозил строительный мусор без разрешительных документов.

Кроме того, по словам министра, четырех нелегальных перевозчиков задержали в деревне Лешково округа Истра и в Одинцовском округе, на Звенигородском шоссе. Нарушителям выписали штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.