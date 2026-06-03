В Звенигороде для жителей и гостей пройдет музыкальный концерт «Летние тени»

В ведомстве уточнили, гостей погрузят в эстетику предвоенных лет, для них прозвучат 14 композиций, которые когда-то играли в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и транслировались по радио в 30–40-х годах прошлого века. Среди них - «Королева Понтенеро», «Шуточная увертюра» Александра Цфасмана, танго-фантазия Оскара Строка, вальс «Быть молодым». Кроме того, композиции исполнит музыкальный коллектив виртуозов «Ретро Данс Бэнд». Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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