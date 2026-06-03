Учителя Подмосковья, подготовившие от двух стобалльников, получат выплаты

В Подмосковье учителя, которые подготовили от двух стобалльников ЕГЭ, получат денежные выплаты в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщает Московская областная дума.

«Подготовить стобалльника – это огромный труд. Поэтому в Подмосковье для педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение. В прошлом году такую выплату получили 103 учителя», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье также предусмотрена поддержка школам, ученики которых являются победителями и призерами регионального и заключительного этапов олимпиады. Такие школы получают баллы. Набравшие больше всего баллов получают финансовую поддержку. В этом году такие гранты получили 80 учреждений. Их общая сумма составила 600 млн рублей.

«Эти средства получает школа, и она самостоятельно распределяет их между педагогическим составом», – пояснил Брынцалов.

Он добавил, что в 2025 году в Подмосковье почти 700 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, более 4 тыс. человек окончили школу с золотой медалью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.