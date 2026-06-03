В Подмосковье подработку на лето смогут найти около 15 тыс. школьников

В Подмосковье стартовала летняя трудовая кампания для учащихся, найти работу смогут порядка 15 тыс. подростков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Уже сейчас работу нашли около 3 тыс. школьников. Для многих из них это первый официальный доход и первый опыт ответственности за результат», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, подростки смогут работать вожатыми, делопроизводителями, ландшафтным дизайнером и не только. Обязательным условием для трудоустройства является заключение срочного трудового договора. Для подростков 14 и 15 лет потребуется письменное согласие одного из родителей, продолжительность смены при этом регламентирована ТК РФ (до 4 часов в день для 14-летних, до 5 — для 15-летних, до 7 — для 16-17 летних).

В ведомстве добавили, что доход складывается из зарплаты от работодателя (не ниже МРОТ пропорционально отработанному времени) и материальной поддержки от Кадрового центра Подмосковья. Последняя в этом году составляет 2 795 рублей за месяц.

Для поиска работы школьники могут обратиться в Кадровый центр Подмосковья, подав заявление через портал «Работа России».

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