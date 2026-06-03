Ложка уксуса не даст вареному картофелю развалиться в салате: как не превратить гарнир в пюре

Картофель для салата часто разваливается после варки: кусочки становятся зернистыми, крошатся и превращают аккуратный гарнир в почти пюре. Но кулинар Софи Нахмад из сервиса Gousto советует простой трюк — добавить в воду немного уксуса, пишет The Mirror.

По ее словам, уксус помогает картофелю лучше держать форму. Он слегка укрепляет внешний слой кусочков во время варки, поэтому они остаются гладкими и плотными, а не распадаются, когда их потом смешивают с заправкой.

Особенно хорошо способ работает для холодных салатов, блюд для пикника и гарниров к шашлыкам или барбекю. Достаточно добавить примерно одну столовую ложку белого винного, яблочного или обычного столового уксуса в большую кастрюлю воды перед варкой.

Есть и другие правила. Картофель лучше класть в холодную воду, чтобы он прогревался равномерно, а не получался мягким снаружи и сыроватым внутри. Воду нужно хорошо солить: так вкус будет не только на поверхности.

Для салатов лучше выбирать восковые сорта — например, мелкий молодой картофель или плотные салатные сорта. После варки картофель стоит обсушить паром, чтобы лишняя вода не разбавила заправку.

И важная деталь: заправлять картофель лучше слегка теплым — так он лучше впитает вкус. А вот перемешивать нужно аккуратно, иначе даже идеальная варка не спасет салат от участи картофельной каши.