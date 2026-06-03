«Водоканал» Королева промыл 14 участков канализационных сетей в мае

Сотрудники АО «Водоканал» Королева в мае провели профилактическую очистку на 14 участках городских канализационных сетей. Как сообщили в компании, работы были направлены на поддержание чистоты и исправной работы системы водоотведения.

Специалисты промыли и прочистили сети по следующим адресам: улица 50-летия ВЛКСМ, дом 5/16; улица Героев Курсантов, дома 20 и 25; улица Горького, дома 4 и 16; улица Исаева, дом 3Б, корпус 3; улица Молодежная, дома 1 и 3; улица Советская, дом 24; улица Соколова, дом 2; улица Тарасовская, дома 1 и 3; улица Трофимова, дом 6.

В ходе работ коммунальщики удалили накопившиеся загрязнения, жировые отложения и твердые частицы. Как пояснили в АО «Водоканал», одной из главных причин сбоев в работе канализации остается попадание в трубы бытового мусора, который не предназначен для утилизации через систему водоотведения. Это приводит к образованию засоров и заметно снижает эффективность всей сети.

Регулярная профилактика помогает предотвращать возникновение заторов, обеспечивать достаточную пропускную способность канализации, снижать риски аварий и гарантировать бесперебойную работу системы в целом.