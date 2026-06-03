Швейцарцы хотят ввести лимит на население? Что происходит с идеей контроля рождаемости

Швейцарцы, судя по опросам, могут отклонить инициативу о жестком лимите населения страны, пишет Reuters. Речь идет о предложении правой Швейцарской народной партии, которое звучит следующим образом: «Постоянное население Швейцарии не должно превысить 10 млн человек до 2050 года».

Звучит как странная попытка поставить стране счетчик на входе, но у сторонников идеи есть свои аргументы. Население Швейцарии выросло с 7,3 млн человек в 2002 году до 9,1 млн в прошлом году, и часть избирателей боится, что инфраструктура просто не выдержит. В числе главных тревог — жилье, транспорт, школы и больницы. Также сторонники инициативы говорят об экологии, преступности и необходимости жестче контролировать миграцию.

Но свежий опрос GFS Bern для телеканала SRG показывает, что большинство пока против: 52% респондентов не поддерживают инициативу, 45% выступают за, остальные не определились. Еще в конце апреля общество было разделено почти поровну — 47% на 47%.

Правительство Швейцарии тоже выступает против. Там предупреждают: если страна введет такой лимит, ей придется разорвать соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом. А это может ударить по отношениям с главным торговым партнером и навредить экономике.

Противники также напоминают, что Швейцарии нужны квалифицированные иностранные работники. Так что референдум 14 июня будет не просто о цифре в 10 млн, а о том, какой Швейцария видит себя дальше: закрывающей двери или пытающейся справиться с ростом без резких разрывов.