От помпона до рыбы: врач подольского «Витязя» покорил сердце капитана ЦСКА и получил культовый головной убор

В социальных сетях стремительно распространился видеоролик с врачом подольского хоккейного клуба «Витязь» Константином Мартынихиным. Судя по записи, специалист идет по полю в необычном головном уборе — кепке с огромным помпоном. После появления этого видео мужчину в интернете мгновенно прозвали самым стильным доктором в российском футболе, сообщил REGIONS.

Запись, как сообщается, привлекла внимание капитана футбольного ЦСКА Игоря Акинфеева. Знаменитый вратарь, по словам очевидцев, пришел в восторг от вкуса Константина Владиславовича и принял решение передать ему в подарок свою знаменитую кепку с изображением рыбы.

«Знаю, что вы болеете за ЦСКА, что у вас огромное количество кепок, и я бы хотел передать свою фирменную кепку в вашу коллекцию. Пусть она приносит удачу», — сказал в видеообращении Игорь Акинфеев.

Сам Мартынихин, как сообщается, высоко оценил такой жест со стороны известного спортсмена.

«Отличная кепка, большое спасибо. Желаю Игорю Акинфееву здоровья, спортивного долголетия. Радуйте нас, болельщиков ЦСКА, успехами клуба и своими личными достижениями», — отметил врач.

Сделать совместное фото с Константином Мартынихиным и его новым головным убором от Акинфеева, по информации организаторов, все желающие болельщики смогут на трибуне стадиона «Труд». Встреча, как уточняется, состоится 3 июня в промежутке между матчами 7 тура Юношеской футбольной лиги Центр — с 13:00 до 13:15.

Возрастное ограничение мероприятия — 0+

Ранее сообщалось, что Акинфеев подписал новый контракт с ЦСКА: 24-й сезон во взрослом футболе — интернет-издание «Подмосковье сегодня» назвало главные вехи в карьере легендарного вратаря.