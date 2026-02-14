«Лед покорился». Петр Гуменник набрал 184,49 балла за прокат в Италии

На Олимпиаде в Италии российский фигурист Петр Гуменник существенно улучшил собственные результаты, показанные во время квалификации к Играм в Пекине.

13 февраля спортсмен продемонстрировал произвольную программу, которая принесла ему 184,49 балла. В итоговом зачете сумма его оценок достигла 271,21 балла.

Для сравнения: в ходе отборочных соревнований к текущим Играм Гуменник набирал 262,82 балла по сумме двух программ, а его «произвольная» тогда оценивалась в 169,02 балла.

Ранее Гуменник рассказал, как у него лопнул шнурок во время проката на Олимпиаде.