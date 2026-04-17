Леди Гага завершила свой самый прибыльный тур The Mayhem Ball
Американская певица Леди Гага, одна из самых ярких и коммерчески успешных исполнительниц современности, поставила эффектную точку в своем мировом турне The Mayhem Ball, которое завершилось на прошлой неделе, сообщает Super.ru. Этот тур, без сомнений, войдет в историю как одно из самых грандиозных шоу последних лет.
Тур продолжался около года и включал в себя 93 сольных концерта, которые посетили миллионы поклонников по всему миру.
По данным Billboard Boxscore, за время гастролей певица заработала колоссальную сумму в $419,5 млн, а количество проданных билетов приблизилось к отметке в 2 млн.
Примечательно, что перед основной серией концертов Леди Гага провела разогревочные выступления в Мехико и Сингапуре, которые тоже принесли солидные доходы: два концерта в мексиканской столице собрали $15,7 млн, а четыре выступления в Сингапуре добавили в копилку еще $40,8 млн.
Эти показатели позволили The Mayhem Ball стать самым прибыльным туром в карьере Леди Гаги, превзойдя по сборам все ее предыдущие гастроли на каждом континенте без исключения. Неудивительно, что тур стабильно входил в топ-10 ежемесячного чарта Billboard «Top Tours» на протяжении последних семи месяцев.
