Ледовое шоу Татьяны Навки в Люберцах перенесли из-за погодных условий

Ледовое представление «Байки русской балалайки» Татьяны Навки и Петра Чернышева в Люберцах перенесли из-за сильных морозов.

Шоу должно было состояться завтра на площади перед администрацией городского округа. Как сообщил глава муниципалитета Владимир Волков, дата и время проведения мероприятия будут сообщены позднее.

«По многочисленным обращениям жителей в связи с низкими температурами <…> ледовое представление Татьяны Навки в Люберцах отменяется», — приводит слова Владимира Волкова пресс-служба администрации Люберец.

Напомним, новогодние представления известных российских фигуристов проходят в Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее синоптики предупредили, что в первые дни января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы.