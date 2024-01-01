Жителей Подмосковья предупредили об аномальных морозах

В Гидрометцентре России предупредили жителей и гостей столицы и Подмосковья об аномальных морозах, которые прогнозируются в ближайшие несколько дней. В связи с ожидаемым похолоданием на территории региона ввели «оранжевый» уровень опасности погоды.

Предупреждение объявлено до восьми часов утра пятницы, пятого января. Согласно прогнозу, температура воздуха в среднем за сутки будет на семь-двенадцать градусов ниже климатической нормы.

Помимо этого, до восьми часов утра среды, третьего января, в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей.