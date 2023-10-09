Ледовую арену продолжают возводить в подмосковном Волоколамске

В Волоколамске продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной. Строительная готовность здания составляет уже семьдесят процентов. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте задействовано девяносто рабочих, а также четыре единицы спецтехники. Примечательно, что сдать данный ФОК в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Площадь здания составит почти шесть тысяч квадратных метров.

Отмечается, что это первая ледовая арена, которая откроется в Волоколамском городском округе, она будет использоваться как тренировочная площадка для юных спортсменов.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года на территории региона введут в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.