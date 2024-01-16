Ледовые подмосковные спектакли от Авербуха и Навки идут с большим успехом
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки.
Выступления прославленных фигуристов пользуются большим вниманием публики, отмечается в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области. Только лишь в прошедшее воскресенье спектакли в четырех городских округах, посмотрели свыше 11 тысяч человек.
В пятницу представления состоятся в ЗАТО Звездный городок, городском округе Пушкинский, Королеве, Мытищах, Павловском Посаде, Шатуре, Истре.
0+