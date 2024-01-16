Ледовые подмосковные спектакли от Авербуха и Навки идут с большим успехом

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей «Чемпионы» от Ильи Авербуха и «Байки русской балалайки» в постановке Татьяны Навки.

Выступления прославленных фигуристов пользуются большим вниманием публики, отмечается в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области. Только лишь в прошедшее воскресенье спектакли в четырех городских округах, посмотрели свыше 11 тысяч человек.

В пятницу представления состоятся в ЗАТО Звездный городок, городском округе Пушкинский, Королеве, Мытищах, Павловском Посаде, Шатуре, Истре.

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