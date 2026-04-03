Легенда итальянской эстрады Аль Бано заявил, что хочет встретиться с русским народом

Легенда итальянской эстрады, 81-летний певец Аль Бано отправляется в апрельское турне по России — его ждут в Москве, Новосибирске и даже во Владивостоке, сообщает StarHit.ru.

В программу концертов войдут всемирно известные хиты, возможно, в новых аранжировках. Аль Бано не скрывает любви к русской культуре: он обожает классическую музыку и уважает российских исполнителей.

В 2005 и 2010 годах певец выступал в Кремле и даже пел на русском языке.

«В Италии иногда думают, что русские холодные. Это неправда. Я встречал людей теплых, глубоких, верных. Когда русский открывает свое сердце, он действительно распахивает душу», — отметил артист.

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с русским народом, и не только в столице. Аль Бано признался, что уже много лет питает теплые чувства к России.

Личная жизнь маэстро бурлит до сих пор: у Аль Бано шестеро детей от двух женщин. Трое из них пошли по музыкальной стезе, а Ромина (дочь от знаменитого дуэта с Роминой Пауэр) занимается телевидением и кино. Альбано-младший предпочел бизнес. У артиста также есть дочь Илении, которая пропала без вести в 1994-м году.

Еще у певца четверо внуков, с которыми он старается проводить каждую свободную минуту. Почти 25 лет он состоит в отношениях с Лореданой Леччизо — пара не расписана, но, по словам Аль Бано, возраст и штамп в паспорте не главное, важнее уважение и привязанность.

«С Лореданой наши отношения образовались со временем. Когда есть настоящее уважение и привязанность, возраст отходит на второй план. Важно качество связи между нами», — рассказал певец.

Что касается итальянской культуры, то в этом вопросе Аль Бано советует всем, кто хочет приобщиться к ней, слушать итальянскую музыку, читать книги и смотреть фильмы в оригинале. По его словам, итальянский язык — это музыка и душа Италии, а его изучение — жест любви.

