Три молитвы Василия Великого: почему на Святую Троицу принято молиться на коленях

В один из главных христианских праздников — Пятидесятницу — в православных храмах совершается уникальное богослужение. Разбор глубокого духовного смысла коленопреклоненных молитв, которые звучат лишь раз в году, и правил домашнего поминовения.

Сакральный смысл Пятидесятницы

31 мая 2026 года православный мир отмечает День Святой Троицы, также именуемый Пятидесятницей. Праздник установлен в память о библейском событии, произошедшем на пятидесятый день после Воскресения Христова (Пасхи) и на десятый день после Его Вознесения. На горе Сион на святых апостолов в виде огненных языков сошел Дух Святой, после чего ученики Христа обрели чудесный дар говорить на разных языках мира для проповеди Евангелия. Этот день официально считается днем рождения христианской Церкви.

Сошествие Святого Духа открыло человечеству полноту тайны Божественной жизни: Бог триедин в Своих Лицах — Отец, Сын и Святой Дух. Они неразделимы, единосущны и составляют единое Божественное бытие, непрестанно пребывая с верующими.

Главные песнопения и призыв к Утешителю

В день Троицы верующие впервые после долгого пасхального периода обращаются с прямой молитвой к третьему Лицу Святой Троицы. Центральным текстом дня становится обращение к Духу Святому — «Царю Небесный». Это не просто бытовое прошение, а искреннее приглашение Бога войти в человеческую душу и очистить ее:

Сразу после праздничной литургии в храмах звучат торжественные краткие песнопения, раскрывающие суть торжества:

Тропарь праздника: Прославляет Иисуса Христа, который сделал простых и премудрых рыбаков (апостолов) ловцами душ человеческих ради спасения вселенной («Благословен еси, Христе Боже наш…»).

Кондак праздника: Отсылает к чуду преодоления языковых барьеров. Если при строительстве Вавилонской башни Бог разделил языки за гордость, то в Пятидесятницу Святой Дух, напротив, объединил все народы в единой вере («Егда снизшел еси языков смешение созидаяй…»).

Три уникальные молитвы на коленях

Главной богослужебной особенностью праздника является Великая вечерня, которая служится сразу после литургии. Во время нее священник, повернувшись к прихожанам, соборно читает три особые коленопреклоненные молитвы, составленные святителем Василием Великим.

Это глубокие по смыслу тексты, которые возвращают в церковный обиход земные поклоны, отмененные на время празднования Пасхи. В этих молитвах нет места материальным или земным просьбам:

Структура и направленность коленопреклоненных молитв:

Первая молитва (к Богу Отцу): Начинается со слов «Пречи́сте, Нескве́рне, Безнача́льне…». Это соборное исповедание человеческой немощи, искреннее покаяние в грехах и испрашивание Божьего милосердия и прощения.

Вторая молитва (к Сыну Божию): Молящиеся просят Иисуса Христа даровать им Божественного водительства Святого Духа, который укрепит силы, подарит мудрость и поможет соблюдать евангельские заповеди в повседневной жизни.

Третья молитва (Заупокойная): Церковь возносит сугубые прошения о душах всех усопших христиан, включая тех, кто находится в аду. Пятидесятница напоминает, что благодать Духа Святого простирается как на живых, так и на умерших.

Если по уважительным причинам или из-за болезни верующий не может присутствовать на торжественном соборном богослужении 31 мая, эти тексты допускается читать самостоятельно в домашних условиях перед иконами. Церковнослужители напоминают: истинная христианская вера лишена «бытовой магии» — каждая молитва в этот день призвана изменить внутренний мир человека через живой диалог с Творцом.