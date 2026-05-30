Комары-убийцы из южных стран: какая неизлечимая таблетками инфекция добралась до Центральной части страны

Роспотребнадзор сообщил о продвижении дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое ранее считалось эндемичным только для юга России. Из-за климатических изменений комары начали переносить опасные личинки червей в Центральную полосу страны, пишет Life.ru.

Что такое дирофиляриоз и как он мигрирует на север

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подтвердила выявление первых случаев дирофиляриоза у жителей Курской и Орловской областей. Традиционно эта трансмиссивная паразитарная инвазия регистрировалась в южных регионах РФ — Краснодарском крае, Севастополе, Волгоградской и Ростовской областях.

Однако постепенное изменение климата и стабильное потепление привели к расширению ареала обитания кровососущих насекомых. Теперь комары-переносчики способны благополучно размножаться и инфицировать людей в более северных центральных регионах страны. При этом в ведомстве поспешили успокоить общественность: случаи носят единичный характер, массового всплеска или неконтролируемого роста заболеваемости в России не фиксируется.

Механизм заражения и симптомы: как паразит живет в теле

Дирофиляриоз вызывается круглыми нематодами рода Dirofilaria. Человек является для паразита случайным и тупиковым хозяином — внутри человеческого организма червь, как правило, не может размножаться и не достигает половой зрелости, оставаясь в единственном экземпляре.

Как развивается заболевание:

Укус насекомого: Обычный комар кусает зараженное животное (чаще всего бродячую или домашнюю собаку, кошку), в чьей крови циркулируют микроскопические личинки (микрофилярии). После этого при укусе человека комар заносит личинку под кожу.

Миграция под кожей: Внутри подкожной жировой клетчатки личинка начинает медленно расти и превращается в нитевидного червя. Этот паразит способен активно перемещаться по тканям — скорость его движения под кожей может достигать до 10 сантиметров в сутки. Пациенты часто физически ощущают это шевеление, которое путают с покалыванием или ползанием мурашек.

Поражение органов зрения: Наиболее пугающей, но клинически частой локализацией является конъюнктива глаза, веки или область глазницы. Червь пробирается в область органов зрения из-за обильного кровоснабжения этих зон, вызывая сильный отек, воспаление и ощущение инородного тела.

Меры профилактики: как защитить себя и питомцев

Поскольку вакцины от дирофиляриоза для людей не существует, Роспотребнадзор напоминает о простых, но жестких правилах индивидуальной защиты в летний период: