Невролог «Скандинавского Центра Здоровья» Татьяна Хребтова в беседе с « Лентой.ру » предупредила, что инсульт редко приходит внезапно, и назвала главного предвестника смертельно опасной патологии. По словам врача, таким предшественником является транзиторная ишемическая атака (ТИА), которую в народе называют микроинсультом.

Хребтова объяснила, что ТИА представляет собой временное нарушение кровотока в одном из участков головного мозга из-за закупорки или спазма сосуда мелким тромбом. При этом возникают симптомы, характерные для настоящего инсульта. Коварство этого состояния, подчеркнула невролог, заключается в том, что через несколько минут или часов организм самостоятельно растворяет тромб, кровоток восстанавливается, и все проявления исчезают. Человек решает, что все прошло само, и не обращается за медицинской помощью.

Однако, как отметила специалист, статистика неумолима: каждый пятый пациент после микроинсульта переносит полноценный инсульт в ближайшие 90 дней. Особенно высок риск в первые 48 часов после ТИА. Хребтова добавила, что вероятность развития микроинсульта и последующего инсульта выше у людей с гипертонией, мерцательной аритмией, сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина и ожирением. Сильно повышают риски, по ее словам, курение, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и хронический стресс.

