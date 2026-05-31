Сквозные дыры обманули директора: как старая авиабомба едва не разнесла центр досуга в Калмыкии

Шокирующий инцидент в Калмыкии едва не закончился трагедией. Четверо детей обнаружили боевой снаряд эпохи Великой Отечественной войны и, по совету прохожих, доставили опасную находку прямо в методический кабинет местного культурного центра.

Находка у сцены и опасное путешествие

По информации популярного экстренного Telegram-канала 112, в поселке Яшкуль (Республика Калмыкия) обычная детская игра в прятки едва не привела к масштабному ЧП с человеческими жертвами. Гуляя на улице возле поселкового Дома культуры, четверо несовершеннолетних ребят наткнулись на покрытый ржавчиной металлический предмет, в котором опознали старый военный боеприпас. Опасная находка лежала на земле прямо за уличной сценой.

Вместо того чтобы немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы, дети решили забрать трофей с собой.

Проверка «на глаз» и эвакуация

Директор центра культуры лично встретила необычных визитеров и осмотрела принесенный предмет. Увидев сквозные отверстия в передней и задней частях корпуса, женщина на основе собственных бытовых представлений сделала поспешный вывод, что снаряд якобы пуст, лишен взрывателя и не представляет никакой угрозы для окружающих.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят доследственную проверку.