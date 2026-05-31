«Место уйдет другому»: мошенники давят на срочность и угрожают аннуляцией заявления в вуз

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT рассказал о новой мошеннической схеме, нацеленной на абитуриентов и их родителей. По словам эксперта, злоумышленники звонят или пишут жертвам, представляясь сотрудниками бухгалтерии или договорного отдела университета.

Они сообщают, что место на платном отделении почти закреплено за абитуриентом, но требуется срочно внести предоплату. Для убедительности, как отметил Зыков, мошенники могут прислать счет, QR-код, реквизиты или ссылку для оплаты. Особенно подозрительной, по его мнению, ситуация становится, когда деньги просят перевести на карту физического лица, по реквизитам из мессенджера или через непонятный платежный сервис. Эксперт подчеркнул, что нормальная оплата обучения возможна только после оформления официального договора и через официальные реквизиты учебного заведения.

Если жертва сомневается или отказывается переходить по ссылке, добавил Зыков, мошенники начинают использовать угрозы: заявление якобы аннулируют, согласие на зачисление не примут, место отдадут другому, а приемная комиссия поставит отказ. Такая срочность, резюмировал эксперт, почти всегда нужна не университету, а преступникам.

