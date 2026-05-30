«Лишить бюджетных миллионов!»: Даванков обрушился на ведущего «Соловьев Live» из-за скандала в эфире

Парламентарий жестко отреагировал на резонансные заявления ведущего Сергея Карнаухова, который призвал жен вернувшихся с фронта бойцов терпеть побои. Даванков предложил каналу либо сменить редакционную политику, либо перейти на самоокупаемость, пишет Газета.ру.

Публичный ультиматум Владислава Даванкова

Заместитель председателя Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с резкой критикой в адрес популярного телеканала «Соловьев Live». В своем официальном Telegram-канале высокопоставленный парламентарий открыто призвал полностью прекратить выделение государственных субсидий и бюджетного финансирования для этого медиаресурса.

Депутат признался, что ранее у него были совершенно иные представления о миссии и целях данного патриотического СМИ. Даванков поставил руководство телеканала перед жестким бескомпромиссным выбором: либо менеджмент немедленно принимает радикальные кадровые решения и «разгоняет быдло-ведущих», либо полностью отказывается от многомиллионной господдержки и переходит на классическую рыночную модель работы за счет пожертвований и донатов от своей непосредственной аудитории.

Причина конфликта: заявления Карнаухова об избиениях жен

Поводом для столь жесткого демарша со стороны руководства нижней палаты парламента стали скандальные высказывания ведущего «Соловьев Live» Сергея Карнаухова. В эфире своей авторской передачи он затронул тему психологической реабилитации участников специальной военной операции и столкнулся с резким неприятием со стороны либерального крыла Думы.