Минус 10% два месяца подряд: Reuters раскрыл реальные масштабы кризиса на НПЗ

Аналитики агентства Reuters сообщили о снижении объемов выпуска дизельного топлива в РФ по итогам мая. В то же время на мировом энергетическом рынке фиксируется аномальная ситуация с европейскими ПХГ, где темпы закачки сырья упали до многолетних минимумов, пишет Газета.ру.

Дизельное пике: последствия атак дронов на нефтепереработку

По данным экспертного анализа международного агентства Reuters, в мае 2026 года в России зафиксировано падение объемов производства дизельного топлива на 10%. Данная тенденция демонстрирует пугающую стабильность: месяцем ранее, в апреле, нефтеперерабатывающий сектор страны продемонстрировал абсолютно аналогичный спад — выпуск горючего также сократился на 10%.

Основной причиной затянувшегося кризиса отраслевые эксперты называют высокую интенсивность атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по критической инфраструктуре российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По оценкам аналитиков, из-за повреждений технологических установок первичной переработки нефти отечественные заводы, расположенные преимущественно в Центральной России, недосчитались порядка 1 млн тонн дизеля в апреле и около 600 тысяч тонн в майский период.

Экспортное эмбарго: правительство ищет компромисс

На фоне снижения производственных мощностей в Кабинете министров РФ активизировались обсуждения радикальных защитных мер для внутреннего рынка. В частности, профильные ведомства рассматривают возможность введения временного полного запрета на экспорт дизельного топлива за рубеж (по аналогии со стратегией, которая ранее применялась для бензина).

Однако, по данным информированных источников Reuters в энергетической отрасли, реальное введение жесткого эмбарго на данный момент оценивается как маловероятное.

Газовый антирекорд: Европа замерла на этапе закачки

Параллельно со сложностями в российской нефтепереработке, ПАО «Газпром» зафиксировало критические изменения в европейской газовой архитектуре. Согласно официальным отчетам корпорации, в середине мая (в отчетный период с 12 по 14 мая) подземные хранилища газа (ПХГ) стран Евросоюза продемонстрировали исторические антирекорды по суточным объемам закачки голубого топлива. Темпы заполнения резервуаров упали до минимальных значений за всю историю наблюдений.

Ситуация с заполнением европейских ПХГ на конец весны 2026 года:

Немецкие резервуары: По информации Объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к концу апреля уровень заполненности ПХГ Германии опустился до критической отметки в 25,43%.

Франция и Нидерланды: Схожая негативная динамика прослеживается и у других локомотивов европейской экономики. Французские хранилища едва преодолели рубеж в 24%, а в Нидерландах запасы и вовсе опускались до исторических минимумов.

Эксперты отмечают, что затяжной зимний период отбора газа и крайне вялые темпы весенней закачки делают энергетическую систему ЕС уязвимой перед будущим отопительным сезоном. На европейских хабах уже отмечается нервозность трейдеров, ожидающих нового витка ценового ралли.