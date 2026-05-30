Забудьте про рендеры: в сеть слили живые фото макетов iPhone 18 Pro во всех цветах из Китая
Знаменитый инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии точных алюминиевых заготовок всей линейки iPhone 18 Pro. Флагманы Apple впервые предстали перед публикой не на схематичных чертежах, а в виде физических макетов, демонстрирующих новую благородную палитру титановых корпусов, пишет Газета.ру.
Прощай, Cosmic Orange: Apple меняет главный цвет флагмана
Проверенный и авторитетный инсайдер Сонни Диксон в очередной раз опередил официальные анонсы купертиновцев, выложив в сеть фотографии демонстрационных макетов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Портал MacRumors подчеркивает значимость этой утечки: перед нами первое появление будущих смартфонов в физическом воплощении, а не в виде концептуальных 3D-рендеров или сухих текстовых спецификаций от инженеров из цепочки поставок Foxconn.
Судя по снимкам, в Купертино решили отказаться от яркого и дерзкого оттенка Cosmic Orange (космический оранжевый), который стал коммерческим локомотивом и самым продаваемым цветом в текущей серии iPhone 17 Pro. На смену ему приходит кардинально новая, более строгая и премиальная эстетика.
Инсайдеры уверены, что главным бестселлером грядущего поколения станет оттенок Dark Cherry (темно-вишневый). Слухи о том, что Apple экспериментирует с глубоким красным спектром, циркулировали с начала 2026 года. Сначала аналитики ожидали классический бордовый, но финальные образцы макетов подтвердили: инженеры остановились на благородном, глубоком винном цвете с легким баклажановым отливом под разными углами освещения.
Финальная палитра титановой линейки 2026 года
Корпуса Pro-версий традиционно будут выполнены из авиационного титана со специальным матовым напылением, препятствующим появлению отпечатков пальцев. В осеннюю линейку войдут четыре официальных расцветки:
- Dark Cherry (Темно-вишневый): Эксклюзивный цвет года, призванный подчеркнуть статус владельца.
- Light Blue (Светло-голубой): Возвращение к пастельным, холодным оттенкам, напоминающим культовый Sierra Blue из прошлых линеек.
- Space Black (Космический черный): Глубокий, практически угольный цвет, который в этом году стал еще более темным за счет нового метода анодирования.
- Silver (Серебристый): Нестареющая классика, близкая к естественному цвету очищенного титана со светлыми хромированными гранями блока камер.
Использование физических макетов — стандартная практика для индустрии. Apple рассылает точные габаритные болванки производителям аксессуаров за несколько месяцев до презентации, чтобы к моменту релиза полки магазинов были забиты чехлами и защитными стеклами.
Складная революция и дата релиза
Аналитики MacRumors напоминают, что анонс линейки iPhone 18 Pro намечен на традиционный медиа-ивент Apple, который состоится в первой половине сентября 2026 года.
Главной интригой грядущей презентации станет тот факт, что классические флагманы будут делить сцену с абсолютно новым типом устройств. Ожидается, что вместе с iPhone 18 Pro Тим Кук лично представит первый в истории компании складной iPhone (предварительное название — iPhone Flip или iPhone Fold ). Появление гибкого смартфона вынуждает Apple делать дизайн стандартных «прошек» более консервативным и зрелым, смещая фокус на дорогие винные и титановые текстуры.